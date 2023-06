Dionisi: “Ceduto giocatori importanti, serve tempo ai nuovi. Obiettivi futuri in base a chi rimarrà e chi arriverà”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha così parlato dopo il match casalingo perso per 1-3 contro la Fiorentina: “Siamo arrivati un po’ tirati, abbiamo spinto tanto e tanti dei nostri devono farsi le ossa. Peccato non finire bene: prestazione per certi versi positiva, ma abbiamo finito in nove. Siamo stati in partita e le ultime gare non hanno dato valore alle nostre prestazioni. Abbiamo ceduto giocatori importanti e serve tempo ai nuovi“.

Poi ha proseguito parlando della stagione: “Bicchiere mezzo pieno, importante migliorare nel girone di ritorno nonostante defezioni importanti. Le ultime prestazioni, al di là dei risultati, sono state più consapevoli. La squadra è stata in partita, che poi è cambiata dopo l’espulsione“. E sul rinnovo: “Se l’ha detto l’amministratore delegato, lo possiamo dire. Le scelte fatte quest’anno sono state di aiuto, dobbiamo dare continuità a scelte e prestazioni”.

Infine, su Davide Frattesi e Domenico Berardi: “Se abbiamo giocatori che possono ambire a grandi palcoscenici, fa piacere. Berardi non è il primo anno ce fa bene. Frattesi ha fatto un ottimo campionato: spero che il suo percorso venga ripetuto da chi quest’anno ha avuto alti e bassi. L’esperienza di quest’anno deve servire a tutti: in base a chi rimarrà e a chi arriverà, dobbiamo essere realisti e avere un obiettivo chiaro. Ho fiducia nella proprietà: è sana e ha idee chiare, ma vanno tramutate in risultati. Le ultime partite hanno dato risposte importanti, per fare scelte anche coraggiose in vista del prossimo anno”.

Foto: Twitter Sassuolo