Dionisi: “Boga e Djuricic sono out. Metteremo in campo le nostre qualità”

Nella vigilia della partita tra Juventus e Sassuolo, Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico neroverde ha analizzato il match contro i bianconeri: “E’ una partita importante perché affrontiamo una delle squadre più forti del campionato. Giochiamo a pochi giorni da una partita che abbiamo finito bene. Sulla carta abbiamo poche speranze ma si gioca sul campo. Dovremo essere bravi noi sperando che la Juve non sia nella giornata migliore. Andremo a fare la partita“.

Assenze importanti in casa Sassuolo: “Boga non sarà disponibile domani ma contiamo di averlo con l’Empoli, ha ripreso gli allenamenti. Neanche Djuricic sarà della partita, spero di recuperarlo per la prossima“.

L’obiettivo della squadra: “Troveremo una squadra forte che vorrà vincere in casa, che viene da una gara con l’Inter dove voleva realizzare di più. Sappiamo che l’avversario va rispettato ma fino a un certo punto, dobbiamo mettere in campo le nostre qualità anche come abbiamo fatto prima del Venezia, poi non sempre il risultato ci ha dato ragione. Cerchiamo risultato e prestazione“.

Foto: Twitter Sassuolo