Dionisi: “Berardi sta bene, vedremo se giocherà dall’inizio. In mediana partiranno Maxime Lopez e Matheus Henrique”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Atalanta, in programma domenica alle ore 15: “La partita ha un valore alto. Affrontiamo una squadra forte ed in salute nonostante il risultato contro il Napoli. Questo era immeritato perché hanno fatto una buona prova, come anche ieri in Europa League. Se l’impegno continentale inciderà? Credo di no ma spero di sì. Avranno qualche assenza ma hanno recuperato Zapata, la classifica dice che sulla carta sono superiori a noi”.

Sulle condizioni di Domenico Berardi: “Sta abbastanza bene, ieri si è allenato con noi. Penso che sarà a disposizione, vedremo se dall’inizio e per quanto tempo”.

Dionisi parla anche del mercato: “Non ci penso, è giusto che la società faccia i suoi passi. Il club sa cosa vuole fare. Gli arrivi di gennaio poco utilizzati? Non sono arrivati ragazzi pronti, con esperienza. Ci siamo permessi di prendere dei talenti non pronti, vuoi per le qualità dei giocatori che abbiamo e vuoi per la classifica. È uscito Boga e sono entrati Ceide e Ciervo, cui va dato tempo”.

L’allenatore prosegue: “Sapevamo che non avremmo potuto avere una striscia positiva fino alla fine del campionato, qualche risultato negativo l’avremmo riaffrontato. Io non ho mai parlato di Europa quindi per me questo non è un problema. L’Atalanta nostra bestia nera? Ha inciso nella gara dell’andata, soprattutto nella preparazione, ma ora siamo diversi perché da questo punto di vista siamo cresciuti”.

Sulle scelte: “Sicuramente a centrocampo giocheranno Maxime Lopez e Matheus Henrique. Può essere un’occasione per dimostrare che si può giocare in un centrocampo poco fisico, hanno entrambi qualità tecniche l’esatto opposto dell’Atalanta. In difesa potrebbero giocare sia Ayhan che Chiriches, c’è anche Ruan, non ho ancora deciso“.

