Dionisi: “Berardi si è allenato a parte, vedremo se ci sarà con la Lazio. In Nazionale ha dimostrato il suo valore”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato quest’oggi in conferenza stampa a due giorni dalla Lazio. Queste le sue dichiarazioni: “Chi è rimasto qui ha avuto continuità di allenamenti, ha potuto preparare meglio la partita. Qualcuno è ritornato più carico, altri meno e lo dico da italiano. Domenico oggi si è allenato a parte, vediamo domani. Mi tengo la giornata di domani per prendere tante decisioni. Spero di recuperare Berardi al 100% ma non lo so ancora, perché oggi ha lavorato a parte. A prescindere da lui, se ci sarà o meno, il sistema di gioco potrebbe essere lo stesso. Con Domenico o senza. La sua partita in Nazionale? Se parlano tanto di Berardi vuol dire che hanno grandi aspettative. Se ha avuto le occasioni è perché se le è create. Domenico va elogiato per quello che sta dando. Poi in una partita secca possono succedere tante cose. Ma ha dimostrato quello che sa fare, poi io lo conosco bene. Per età è il terzo giocatore più giovane ad aver raggiunto i 100 gol in Serie A, dopo Gilardino e Baggio e prima di Totti. Dobbiamo ricordare anche queste cose”.

FOTO: Sito Sassuolo