Dionisi: “Berardi non ci sarà, ma torna Djuricic. Le squadre che lottano per la salvezza ci mettono in difficoltà”

Giornata di conferenza per Alessio Dionisi, alla vigilia della gara contro il Cagliari. Queste le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo: “Sappiamo che abbiamo delle difficoltà con alcune squadre. Domani avremo delle difficoltà per l’ambiente e per le caratteristiche del Cagliari, perché le squadre che hanno un obiettivo di salvezza ci mettono in difficoltà. Loro sulla carta, individualmente, non hanno nulla da invidiare a noi. Poi se la classifica dice altro vuol dire che siamo stati bravi nel nostro cammino. Recuperiamo Djuricic finalmente e sono contento di questo. Peccato che torni solo ora ma lo aspettavamo, aspettavo questo. Non ci sarà Berardi ma sarà egregiamente sostituito, non riusciamo a recuperarlo per una contusione alla caviglia. Campionato? Per noi deve essere un testa a testa con il Verona, con quella che ci sta davanti e cercare di rosicchiare qualcosa. Se vinci qualcosa rosicchi. Dobbiamo pensare a noi”.

FOTO: Sito Sassuolo