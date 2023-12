Dionisi: “Berardi e Boloca out? Il rischio era dietro l’angolo. A Cagliari sarà una partita sporca”

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il monday night in programma domani sera all’Unipol Domus contro il Cagliari: “Berardi e Boloca saranno squalificati, ma sapevamo che il rischio fosse. dietro l’angolo: Domenico era diffidato, Boloca ha commesso quell’ingenuità. Andiamo a Cagliari senza di loro, ma con altri giocatori che metteranno tutto quello che hanno in partita. Io vedo una squadra in crescita: la partita contro la Roma può sembrare che ci abbia tolto qualcosa, perché l’abbiamo fatta bene e non abbiamo ottenuto niente. Motivo in più per andare a giocare bene a Cagliari, dove si giocherà una partita sporca: non è il nostro campo migliore, ma stiamo lavorando anche su questo”.

Sul tipo di ambiente che si aspetta in Sardegna: “Sarà un ambiente caldo, che si fa sentire. Ce lo ricordiamo due anni fa e l’abbiamo visto nelle partite giocate a Cagliari quest’anno. Sarà così fino a fine campionato, in casa sembra che la squadra abbia un’altra pelle, un’altra identità, diventa più aggressiva: hanno caratteristiche fastidiose per noi. Dal canto nostro, non ci snatureremo”.

Foto: sito ufficiale Sassuolo