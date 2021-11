Dionisi: “Battere Juve e Milan in trasferta al mio primo anno di A? Non ci avrei mai creduto”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così dopo il successo sul Milan a San Siro ai microfoni di DAZN:

L’abbraccio finale con il team manager?

“C’è gioia e le amarezze precedenti. Sono persone che mi e ci stanno vicino. Sono persone che hanno bisogno di gratifiche e non tutti gliele danno, sono meno sotto i riflettori ma fondamentali all’interno di una società”.

Cosa la rende più orgoglioso dopo oggi?

“Che abbiamo giocato nonostante siamo andati sotto. Non siamo partiti benissimi ma eravamo a San Siro con il Milan che voleva vincere. Abbiamo trovato fiducia. Arriveranno momento difficili, dobbiamo essere più equilibrati di quello che ci sta intorno. Sentivo dire che ci hanno rimontato tanto volte e non riusciamo a tenere il risultato. Oggi invece abbiamo rimontato il Milan a San Siro, abbiamo tenuto il risultato e abbiamo meritato. Ci sono tante cose positive ma non dobbiamo dimenticare le cose negative”.

Lo avrebbe mai detto di vincere in casa della Juve e de Milan al primo anno in A?

“Forse non ci avrei creduto ma sono ancora più soddisfatto delle prestazione che stiamo facendo. Io sono convinto che se noi avremmo equilibrio, riusciremo ad ottenere i risultati che meritiamo perchè abbiamo qualità. Dobbiamo avere la volontà di dimostrarlo in tutte le partite, però passa dalle parole che sento dire da voi addetti”.

Foto: Twitter Sassuolo