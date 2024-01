Dionisi: “Atalanta una piccola grande, deve essere uno stimolo”

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Sassuolo Channel alla vigilia del match del Gewiss Stadium, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: “Il nostro obiettivo è passare il turno, sappiamo che giocheremo pochi giorni il campionato e non possiamo trascurare questa cosa ma abbiamo l’organico adatto. Spero di trasmettere questa determinazione a tutti perché andiamo a Bergamo con le nostre risorse a giocarcela. Chi giocherà ha le qualità per fare bene, abbiamo le qualità per fare partita contro l’Atalanta. Una squadra forte, con una identità ben chiara, un allenatore che la allena da anni con grandi risultati, è uno stimolo in più per noi perché giochiamo contro una piccola grande squadra: questo non deve spaventarci ma stimolarci”.

Foto: Twitter Sassuolo