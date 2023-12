Dionisi: “Assenti in quattro. Non mi nascondo”

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa presentando la partita contro il Genoa: “Non posso nascondermi: vogliamo la vittoria. Dobbiamo volere per ottenerla. Veniamo da una partita in cui siamo stati prestativi, sembrava destinata a un risultato negativo e invece l’abbiamo ripresa, vuol dire che la squadra c’è, al tempo stesso col Genoa sarà impegnativa, perché il Genoa non è una neopromossa, è una squadra di A che sta facendo bene, che ha le sue qualità e noi abbiamo le nostre e domani le dobbiamo mettere in campo“. Non ci saranno Racic, Defrel, Viti e Vina”. Sulla partita di Udine: “C’è amarezza perché abbiamo fatto tutto da soli. Abbiamo concesso poco e abbiamo preso due gol e la partita ci stava sfuggendo di mano. Dobbiamo avere più fiducia in noi stessi”.

Foto: Twitter Sassuolo