Dionisi: “Al momento siamo questi, difficile chiedere di più ai ragazzi. Berardi? Mi auguro si risolva tutto presto”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Non siamo mancati in niente, basta vedere come abbiamo finito e come ha finito l’Atalanta. Più di questo oggi non potevamo fare, il rammarico è che l’anno scorso li avremmo messi in difficoltà. Per ora siamo questi, non si può chiedere tanto di più. Questa è un’annata di ripartenza, diversa dalle altre, con tanti giovani e c’è bisogno di gente più pronta. Abbiamo finito con tanti ragazzi in campo, posso fare solo i complimenti alla squadra, anche se non è facile alimentare l’entusiasmo facendo prestazioni del genere senza ottenere risultati. Il calendario non ci aiuta, la prossima giochiamo a Napoli, non sono tranquillo perché nessun allenatore può mai esserlo ma il bicchiere è pieno. Sul gol c’è un episodio da VAR, anche se per volume di gioco l’Atalanta ha meritato di vincere. Il calcio d’angolo è stato battuto in movimento ma non recrimino per questo. Spero che anche gli addetti ai lavori capiscano che è un Sassuolo diverso, così sono sicuro che potremo fare bene”.