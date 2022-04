Dionisi: “Abbiamo fatto dei passi indietro. Scamacca? Non merita i titoli che gli vengono concessi”

È un Alessio Dionisi visibilmente amareggiato quello che, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il ko casalingo contro il Cagliari: “La responsabilità per questo ko è mia, non la scarico sui ragazzi. Non me ne voglia il Cagliari ma hanno vinto per demerito nostro: oggi abbiamo gestito la palla senza tirare in porta e così non si può fare gol. La nostra è una squadra costruita per attaccare, oggi abbiamo fatto dei passi indietro e sono stufo di questo: dobbiamo cambiare registro, non è possibile muovere palla lentamente contro una squadra come il Cagliari. I nostri avversari hanno meritato il risultato almeno per l’atteggiamento che ci hanno messo. Questa squadra ha bisogno di un ricambio, sto dando continuità a chi ha giocato meno partite e ha più margini ma chi ha meno presenze potrebbe dare una mano: visto che il girone d’andata è andato bene, abbiamo pensato di dar fiducia ai giovani.

Dovrò iniziare a non far giocare i giovani? Non perdo fiducia in loro e non scarico la colpa su di loro, ma oggi sono molto arrabbiato. Giocando così non si vincono le partite. Scamacca? Sulle palle aeree e spalle alla porta non è molto bravo ma migliorerà. Il suo primo avversario è stato se stesso, oggi poteva far meglio: è un ragazzo giovane, sta trovando quella continuità che non ha mai trovato. Non merita i titoli che gli vengono concessi: non può bastare un mezzo campionato, ogni tanto i giovani sono in un ascensore sali-scendi e non riescono a gestirsi“.

