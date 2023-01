Dionisi: “Abbiamo bisogno del miglior Berardi, ritroverà il gol. Questa squadra è diversa rispetto a quella dello scorso anno, occorre tempo”

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn in seguito al pareggio ottenuto in casa del Monza. Le parole del tecnico neroverde: “Abbiamo un po’ di rammarico, il momento che abbiamo sofferto di più è stato l’avvio del secondo tempo. Poi devo fare i complimenti alla squadra, abbiamo avuto occasioni importanti e non era facile vista la partenza nella ripresa del Monza. Abbiamo avuto due occasioni importanti, abbiamo preso una traversa, non dobbiamo recriminare perché noi siamo gli artefici dei nostri errori. Ripartiamo da oggi, al gol dell’1-1 una squadra in difficoltà sarebbe crollata. Devo fare i complimenti per la seconda parte del secondo tempo, abbiamo provato a vincerla senza accontentarsi del pari. Complimenti al Monza che è una neopromossa, ma ha fatto un grande mercato. Non ero contento dei primi quindici minuti della ripresa, tornavamo all’indietro e dava coraggio al Monza che aveva alzato il baricentro. Abbiamo commesso questo errore ma sono stati bravi a ricompattarsi e schiarirsi le idee fino a quelle occasioni importanti. Dobbiamo migliorare nei dettagli, nei sedici metri nostri e dell’area avversaria. Dobbiamo essere più cinici, in questi momenti viene fuori con la determinazione e con il cinismo. Peccato, sicuramente il gol del Monza era evitabile. Non era un presupposto dove dovevamo prendere gol, ripeto i complimenti ai ragazzi. Da qui dobbiamo ripartire”.

Migliorare in zona gol e Berardi: “Siamo una squadra molto giovane e ora la testa condiziona un pochino. Bisogna stare attenti a come si parla di Berardi, devo fargli i complimenti perché ha difeso nella nostra area di rigore. Non è al meglio, ha saltato dieci partite di campionato e deve giocare per trovare la migliore condizione. Abbiamo bisogno del miglior Domenico, tra poco farà gol. Ho grandissima fiducia di quello che andremo a fare. Se vogliamo fare i confronti, questa squadra non può essere paragonata a quella dello scorso anno. Hanno bisogno di tempo, tempo in Serie A non c’è. In diciannove partite abbiamo rinunciato a Berardi, Traoré e Defrel. Quando sono rientrati dovevamo dare di più, questa di oggi deve essere una spinta per la prossima partita. Dobbiamo avere l’umiltà di accettare il momento e guardare avanti con ottimismo, una squadra in difficoltà non fa quello che ha fatto dopo il loro gol. Pinamonti oggi non c’era, Berardi deve ritrovarsi dal punto di vista fisico”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo