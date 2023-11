Diogo Leite: “Possiamo riscattarci solo vincendo a Napoli. Bonucci? Il nostro rapporto è ottimo fin dal primo giorno”

Il momento dell’ Union Berlino è molto complicato e domani sera, a Napoli, i tedeschi sono chiamati a risollevarsi in una gara difficilissima, che possa riscattare la sconfitta dell’andata in Champions . Il difensore portoghese Diogo Leite ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando anche dell’ex Juventus Leonardo Bonucci:

“Possiamo riscattarci facendo una grande partita a Napoli e mettendo in campo tutta la nostra voglia e la nostra qualità. Servirà un risultato positivo per ritrovare fiducia e uscire da questo momento negativo. Abbiamo avuto anche sfortuna in alcune partite, avevamo l’opportunità di segnare e non lo abbiamo fatto. Vincere in Champions ci darebbe una carica in più”.

Su Bonucci: “Il rapporto è ottimo, sin dal primo giorno. Ho un grande rispetto per la sua carriera e per come è adesso: da lui ho solo da imparare. É un giocatore fantastico e anche un uomo con grandi valori”.

Foto: Diogo Leite Instagram