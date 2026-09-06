Diogo Leite è arrivato a Roma, pronto per la Lazio

06/09/2026 | 13:45:47

Diogo Leite è arrivato poco fa a Roma. Un’altra nostra esclusiva maturata davvero a sorpresa venerdì scorso e poi confermata da tutti senza alcun tipo di distinzione nelle ore successive. La Lazio, anche questo ve lo avevamo svelato, seguiva il centrale portoghese svincolato da oltre setti mesi mesi, era già andata un paio di volte a un passo dalla firma. E ha trovato gli accordi quando per molti i riflettori su Diogo Leite erano spenti. Adesso i passaggi formali burocratici, visite e firma per il classe 1999 cresciuto nel Porto e pronto per la prima esperienza in Serie A.