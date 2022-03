Diogo Jota: “Tante assenze, ma siamo fiduciosi. Il Portogallo ha tutto per andare al Mondiale”

Il Portogallo arriva al doppio impegno contro Turchia e la vincente di Italia-Macedonia del Nord, due gare valevoli per l’accesso al prossimo Mondiale, con la rosa decimata da numerose assenze. Di questo ha parlato il calciatore della Nazionale lusitana Diogo Jota, che in conferenza stampa ha affermato: “Ovviamente ci mancano diversi giocatori, ma ci fidiamo al 100% di chi è stato chiamato a sostituirli. Dobbiamo pensare a chi è qui ed a cosa dobbiamo fare. Non è la situazione ideale, ma siamo qui e dobbiamo affrontarla con grande responsabilità. Giocare con la maglia del Portogallo ci dà forza, abbiamo tutte le condizioni per qualificarci in Coppa del Mondo”.

Diogo Jota parla della prossima partita contro la Turchia: “La Turchia non è un’avversaria facile, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. È arrivata seconda nel girone dell’Olanda e ha vinto una delle partite contro gli orange. Per noi sarà una finale, se siamo più forti lo dirà solo il campo e noi dobbiamo dimostrarlo”.

Foto: Twitter Liverpool