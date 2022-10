Diogo Jota deve saltare il Mondiale: “Il mio sogno è crollato all’ultima azione contro il City. Sarò il primo tifoso”

Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool, dovrà saltare i Mondiali in Qatar a causa di un infortunio al polpaccio all’ultimo mionuto della gara con il City.

Il giocatore, sui soacial, ha manifestato la sua immensa delusione: “Dopo una notte così bella ad Anfield, tutto è finito nel peggiore dei modi! All’ultimo minuto uno dei miei sogni è crollato. Sarò un tifoso in più, sia del club che del mio Paese, e lotterò per tornare il prima possibile”.

Foto: twitter personale