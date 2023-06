Diogo Jota: “Champions? Non giocarla potrebbe sembrare una retrocessione, ma anche l’Europa League è prestigiosa”

Durante l’intervista concessa a Four Four Two, il centravanti del Liverpool, Diogo Jota, ha così parlato della non qualificazione in Champions League dei Reds: “Giocavo in Europa League con il Wolverhampton. Anche se i tifosi sono abituati a vederci ogni anno in Champions League e può sembrare una retrocessione, anche l’Europa League è una competizione prestigiosa. Faremo del nostro meglio per vincerla”.

Foto: Instagram Diogo Jota