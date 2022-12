Diogo Costa sbaglia, En-Nesiry ne approfitta: 1-0 Marocco all’intervallo. Traversa di Bruno Fernandes

Termina con il Marocco avanti di un gol la prima frazione di gioco all’Al Thumama. La Nazionale marocchina è più incisivo del Portogallo e nel finale del primo tempo passa in vantaggio: grande giocata di Ounahi in mezzo al campo, palla ad Attiat-Allah che crossa in mezzo per la testa del centravanti En–Nesiry che anticipa un’uscita maldestra di Diogo Costa. Immediata la risposta degli uomini del ct Santos che sfiorano il pareggio con una grande conclusione di Bruno Fernandes, ma la palla si stampa sulla traversa. Marocco in vantaggio all’intervallo.

Foto: Instagram Marocco