Diogo Costa para tre rigori e porta il Portogallo ai quarti contro la Francia! Eliminata la Slovenia

Il Portogallo vola ai quarti di finale contro la Francia! Gli uomini di Roberto Martinez si impongono ai calci di rigore contro la Slovenia, decisivo Diogo Costa che para tre rigori su tre alla Nazionale slovacca. Gli uomini di Martinez sfiorano in più occasioni la rete del vantaggio con Cristiano Ronaldo, ma la stella portoghese non riesce a colpire. Nel finale si fa vedere anche la Slovenia con una conclusione dalla distanza di Sesko, ma la conclusione è di facile lettura per Diogo Costa. Ma l’ultima occasione della prima frazione è per il Portogallo: Leao – uno dei migliori della prima frazione di gioco – serve Palhinha che ci prova dal limite, ma la sua conclusione pizzica il palo prima di spegnersi sul fondo. Nella ripresa non cambia il rullino della gara con il Portogallo che insiste a caccia del gol. La Slovenia, invece, si chiude con attenzione e cerca di colpire in contropiede con Sesko. Ma non bastano i tempi regolamentari. Al 105′ arriva la grande chance per il Portogallo: Diogo Jota salta due avversari ed entra all’interno dell’area di rigore, Drkusic lo atterra e Orsato indica il dischetto. Cristiano Ronaldo si presenta dagli undici metri, ma clamorosamente Oblak intuisce e respinge il suo tiro, provocando le lacrime di CR7, che piange quasi inconsolabile. Al 114′ è la Slovenia a sfiorare il gol del vantaggio con Sesko che si invola a tu per tu con Diogo Costa dopo l’errore di Pepe, ma Sesko si lascia ipnotizzare dal numero uno portoghese. Si va ai calci di rigore. Il primo a presentarsi dal dischetto è Josip Ilicic, ma è Diogo Costa a vincere il duello. Per il Portogallo, invece, è Cristiano Ronaldo a iniziare la serie. CR7 cambia l’angolo e questa volta non può fare niente Oblak (che aveva intuito). Diogo Costa si rende ancora protagonista, ipnotizzando anche Balkovce. Non sbaglia, invece, Bruno Fernandes. Diogo Costa si prende tutte le luci della serata ipnotizzando anche Verbic. L’ultimo rigore è di Bernardo Silva che riscatta l’errore in Champions League contro il Real e porta il Portogallo ai quarti di finale contro la Francia.

Foto: Instagram Euro2024