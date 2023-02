Diogo Costa: “La nostra fiducia è la stessa anche dopo la sconfitta. Puntiamo a vincere al Do Dragao”

Durante l’intervista concessa ai canali UEFA, Diogo Costa, portiere del Porto, ha così parlato in vista della gara di ritorno contro l’Inter dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro: “Al Do Dragao abbiamo la possibilità di giocarci la seconda parte di questa doppia sfida e puntiamo a vincere. La nostra fiducia è la stessa anche dopo questa sconfitta”.

Foto: Instagram Diogo Costa