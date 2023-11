Diniz: “Endrick può essere una leggenda del calcio brasiliano, ma non deve avere pressioni”

Nel corso della conferenza stampa, il ct del Brasile Fernando Diniz ha parlato anche di Endrick, il giocatore più giovane dell’attuale gruppo e futuro giocatore del Real Madrid. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto una chiacchierata, ma gli avevo già parlato quando è arrivato. È un giocatore davvero speciale, alla sua età è raro fare ciò che già ha fatto, ha un futuro davvero luminoso. L’ho chiamato per i suoi meriti e per il suo enorme potenziale. Contribuirò per quanto posso, ma con i limiti di un allenatore della Nazionale, qui ci sono 24 giocatori a cui prestare attenzione. È stato molto ben nutrito di nozioni al Palmeiras da Abel Ferreirae dallo staff, ma dobbiamo abbassare un po’ le aspettative. Non deve avere pressioni. Non dobbiamo aspettarci il massimo da lui a 17 anni. Vedo un enorme potenziale, in futuro potrebbe diventare uno di quei giocatori leggendari del calcio brasiliano. Ma solo il tempo potrà confermarlo”.

Foto: Endrick Instagram