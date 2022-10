Dinamo Zagabria, Orsic ci crede: “Abbiamo una grande opportunità. Battiamo il Milan per sognare gli ottavi”

La sfida di questa sera tra Dinamo Zagabria e Milan sarà decisiva, o quasi, per le sorti del girone E. Questo il pensiero in merito di Mislav Orsic, ovvero il talento più luccicante della squadra croata: “Questo è esattamente ciò di cui abbiamo parlato nello spogliatoio in questi giorni. Abbiamo una grande opportunità davanti a noi. La qualificazione sarebbe il coronamento di un percorso bello e spero che riusciremo a portare a casa l’obiettivo”.

Foto: Twitter Croazia