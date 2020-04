Dinamo Zagabria, è ufficiale la rescissione contrattuale per il tecnico Bjelica

Nenad Bjelica non è più l’allenatore della Dinamo Zagabria. Lo rende noto il club croato attraverso un comunicato, nel quale si precisa che le parti hanno deciso di interrompere il proprio rapporto. Lo stesso tecnico ha spiegato le ragioni della sua scelta alla stampa locale: “Il mio rapporto con il club è sempre stato buono, ma si è interrotto all’improvviso. Avevamo già pianificato un programma per la prossima stagione, ma questa pausa per il Coronavirus ha cambiato le cose”.

Foto: Twitter ufficiale Dinamo Zagabria