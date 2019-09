Dinamo Zagabria, è ufficiale il rinnovo di Petkovic. Contratto fino al 2024

Bruno Petkovic rinnova il proprio contratto con la Dinamo Zagabria. L’attaccante classe 1994, ‘vecchia’ conoscenza del calcio italiano, ha firmato un nuovo accordo fino al 2024 con il club croato. Ecco le sue parole dopo la firma: “Sono estremamente orgoglioso di veder riconosciuti così i miei sforzi, del fatto che mi sia stato offerto un nuovo accordo. Ringrazio il mio agente e la società, sono orgoglioso e voglio far grandi cose in stagione e anche in Champions League”.

Hrvatski reprezentativac Bruno Petković potpisao je novi ugovor s Dinamom ⚽️💪🏻😎 Više na https://t.co/Oymtn69FzC #dinamozagreb 📷 Pixsell/Sanjin Strukić pic.twitter.com/jxd2clRm2N — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 13, 2019

Foto: Twitter ufficiale Dinamo Zagabria