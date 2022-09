Dinamo Zagabria, Ademi: “Speriamo di tornare in Croazia felici”

Intervenuto in conferenza stampa, Arijan Ademi, centrocampista della Dinamo Zagabria, ha presentato la sfida di domani contro il Milan “Sappiamo che tipo di avversario dovremo affrontare. Spero che riusciremo ad essere bravi come contro il Chelsea e che torneremo a casa felici”. Poi ha parlato della sua centesima presenza con il club di Zagabria che dovrebbe arrivare proprio nella serata di domani: “È una cosa importante per me, significa molto. Spero che le prossime cento siano ancora più felici. Abbiamo giocato tante partite ma non pensiamo all’energia consumata, tutto dipende dalla nostra testa, soprattutto in partite come quella di domani. Difficile sapere se siamo più forti oggi o nel 2019 quando siamo stati qui l’ultima volta, sicuramente siamo più esperti rispetto al passato“.

Foto: Instagram Dinamo Zagabria