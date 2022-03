Dinamo Kiev in campo per il popolo ucraino: iniziative a sostegno di ospedali e orfanotrofi

Nessuno più di chi vive a stretto contatto con la realtà ucraina può capire cosa stia davvero accadendo a Est con il conflitto innescato dalla Russia. Così anche la Dinamo Kiev scende in campo per sostenere il popolo ucraino. Il club della capitale, infatti, ha comunicato tramite un tweet di avere programmato iniziative solidali per chi sta pagando le conseguenze della guerra: verranno finanziati gli ospedali che aiutano i feriti durante la guerra e, inoltre, verrà fornito supporto economico agli orfanotrofi.

Foto: Logo Dinamo Kiev