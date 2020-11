Dinamo Kiev, 9 positivi al Covid. Squadra in emergenza per Barcellona

La Dinamo Kiev è in emergenza in vista della gara di mercoledì al Camp Nou con il Barcellona (girone della Juventus). La compagine ucraina ha ben 9 positivi al Covid-19.

Come riportato sul sito ufficiale del club ucraino, si tratta di Bushchan, Boiko, Mykolenko, Karavayev, Harmash, Shaparenko, Baluta, Tsytaishvili and Duelund. Assenze che vanno ad aggiungersi, inoltre, a quella per squalifica di Serhiy Sydorchuk, che ha rimediato una doppia ammonizione nella seconda giornata contro il Ferencvaros. Mancheranno anche Nikita Burda, Oleksandr Tymchyk e Volodymyr Kostevych, tutti ai box per infortunio.