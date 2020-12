Dinamo Dresda, i tifosi acquistano 72.000 biglietti per sostenere il club

Come riporta la Bild, la Dinamo Dresda, squadra di terza divisione tedesca, ha reso noto di aver venduto più di 72.000 biglietti per la partita di coppa in casa contro il Darmstadt, disputata martedì scorso. Nessuno di loro è entrato ovviamente allo stadio, visto le norme anti-Covid, ma è stato un gesto simbolico di grande importanza.

I tifosi non hanno voluto mancare l’occasione per sostenere finanziariamente e simbolicamente la propria squadra visto il periodo di crisi per il Covid e la mancanza di introiti dovuti a sponsorizzazioni e appunto assenza di tifosi.

Foto: Logo Dinamo Dresda