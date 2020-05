Dinamo Dresda: due calciatori positivi al Coronavirus, rinviate le prossime due gare

Situazione complicata per la Dinamo Dresda: infatti, la squadra ultima in classifica nella serie cadetta tedesca, in accordo con le autorità sanitarie cittadine e la DFL, ha deciso di mettere in quarantena tutta la rosa dopo che due calciatori sono risultati positivi al Coronavirus dopo la seconda ondata di tamponi. Una decisione resasi necessaria poiché la squadra era in ritiro e tutti i calciatori e i membri dello staff erano risultati negativi al primo tampone. L’amministratore delegato della DFL, Christian Seifert, ha commentato: “Non sono preoccupato, era chiaro che ci potesse essere un caso del genere. Al momento, delle 81 partite che mancano in seconda divisione, due della Dinamo Dresda non possono essere giocate. Non c’è motivo per mettere in dubbio la ripresa della stagione.”