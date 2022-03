Dimitrievski (Macedonia del Nord): “Contro l’Italia è la partita più importante della nostra storia”

Il portiere della Macedonia del Nord, Stole Dimitrievski , ha parlato della semifinale play off contro l’Italia in programma giovedì a Palermo e valida per le qualificazioni a Qatar 2022.

Queste le sue parole: “Questa probabilmente è la partita più importante della nostra storia. Ci stiamo preparando bene, siamo completamente concentrati su questa gara anche se non sarà facile. Le qualità non ci mancano e dobbiamo scendere in campo per mostrare la nostra migliore versione in una sfida di altissimo livello. Tutti i giocatori dell’Italia hanno qualità importanti, chiunque scenda in campo la nostra concentrazione deve essere massima. Solo così possiamo sperare di vincere. Siamo stati contenti di giocare gli Europei la scorsa estate, ora giocare il Mondiale sarebbe un sogno, che proveremo a realizzare”.

Foto: Twitter Macedonia del Nord