Dimarco migliore in campo: “Contento ma l’importante era vincere. È stata una bella partita”

Il terzino dell’Italia Federico Dimarco ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 2-3 contro l’Olanda valida per la finale terzo e quarto posto di Nations League. Nella partita ha segnato il primo gol degli Azzurri e ne ha propiziato il secondo. Queste le sue dichiarazioni: “Contento per il premio di migliore in campo, ma l’importante è aver vinto questa finale per il terzo e quarto posto. È stata una bella partita, con tanti gol. Alla fine si faceva sentire la stanchezza di tutta la stagione, ma è andata bene e siamo contenti così”.

