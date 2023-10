Dimarco: “Theo Hernandez è tra i migliori terzini al mondo. Il più forte che abbia mai affrontato? Dembélé del Barcellona”

Federico Dimarco, esterno dell’Inter e della Nazionale italiana, ha risposto a delle domande sul canale Youtube della FIGC. Ecco le sue parole:

“Queste saranno due partite chiave, con due vittorie si è a buon punto per la qualificazione. Da piccolo mi piaceva Marcelo del Real Madrid, aveva una classe che pochi terzini hanno avuto. Forse insieme a Roberto Carlos. Alphonso Davies, Theo Hernandez e Nuno Mendes è tra i migliori terzini al mondo. Io sono come gli altri. Ora fare questo ruolo è più divertente, ti ritrovi in mezzo al campo a giocare e puoi fare più gol. Il calciatore più forte affrontato? Dembélé del Barcellona. Il primo gol con l’Italia è stato una bella emozione, ho scoperto dopo che era il gol 1500 della Nazionale. Giocare nella squadra del tuo Paese è qualcosa di incredibile. Ogni gol è gol, vale sempre uno anche se più bello o brutto”.

Foto: Instagram Dimarco