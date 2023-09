Dimarco: “Testa all’Ucraina, dobbiamo vincere”

Un pareggio amaro in Macedonia, martedì a San Siro arriva l’Ucraina con la vittoria come unico risultato possibile. Il commento di Federico Dimarco ai canali FIGC: “Nel primo tempo bene, siamo rientrati nella ripresa nel modo giusto per poi fermarci. Queste gare si riaprono anche quando le squadre avversarie hanno poche occasioni, è bastata una punizione e ci hanno pareggiato. Quella di martedì diventa una gara fondamentale, dobbiamo vincere“.

Foto: Instagram Dimarco