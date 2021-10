Dimarco: “Sono interista dalla nascita. Le punizioni? Le provo da sempre, voglio migliorare”

L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha parlato a DAZN della sua avventura in nerazzurro, parlando di tanti temi e dei calci di punizione, che sono un suo marchio.

Queste le sue parole: “Molto spesso mi fermo a calciare le punizioni a fine allenamento, lo faccio da quando ero a Empoli. Mi fermavo e calciavo 10 punizioni perché volevo sempre migliorare e ancora adesso voglio migliorare. Quella contro la Sampdoria? Quasi dentro l’area e potevo tirare solo lì, se la tiravo più bassa il portiere l’avrebbe parata. L’ho tirata lì e ho fatto goal. Se è troppo attaccata al palo del portiere, come a Genova, la calcio sempre lì, se è 5 metri più indietro la calcio sempre sopra e quasi mai sul palo del portiere. La mia posizione preferita per calciare le punizioni è il centro-destra: tre passi di rincorsa, quando vado sulla palla cerco di rimanere basso col corpo per darle la frustata forte. Io il portiere non lo guardo, vedo solo la palla e dove voglio calciare”.

Il gol alla Samp: “Ha significato tanto, per i tanti sacrifici fatti da quand’ero piccolo. Ho rinunciato a tante cose equando è arrivato il gol è stata un’emozione incredibile. Sono attaccato a Milano, sono cresciuto qua, sempre stato a Milano tranne quando sono andato fuori a giocare, la mia famiglia è qua. Sono veramente felice di essere tornato a casa definitivamente. Poi sono interista da quando son nato: andavo in curva e per me è veramente un onore giocare per questa maglia. Ho fatto anche il raccattapalle. Il ricordo più bello? Il derby vinto 4-2, quando ha segnato Maicon da fuori area”.