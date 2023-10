Dimarco: “Sogno di diventare una bandiera dell’Inter”

Federico Dimarco ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset, parlando dell’ottimo inizio di stagione dell’Inter, protagonista sia in campionato che in Champions League: “Il fatto di divertirsi, lavorare forte e lavorare bene è il nostro segreto. Stiamo facendo bene, possiamo fare ancora meglio“. Sulla rivali per lo scudetto: “Sicuramente il Napoli perché ha vinto l’anno scorso, poi ci sono Milan e Juve, lotteremo tutti fino alla fine per l’obiettivo”. L’amore per l’Inter: “Bandiera? Spero di sì, è il mio sogno, il mio sogno è giocare nell’Inter e non vedo alcun problema da qui in avanti”.

Foto: Instagram Inter