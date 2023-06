Dimarco: “Siamo un gruppo giovane che sta vivendo un sogno. City? Sono tra i migliori in Europa”

Nella conferenza stampa odierna dell’Inter ha partecipato anche Federico Dimarco, ecco le sue parole: “L’Inter del 2010 era una squadra forte: lo siamo anche noi, ma loro avevano tanti giocatori esperti, magari abituati a partite del genere come Eto’o. Noi invece siamo un gruppo giovane, un grande gruppo, stiamo vivendo questo sogno che si avvererà il 10 giugno a Istanbul, speriamo con un grande risultato. Sono tredici anni che riguardo la finale del 2010, i ricordi migliori i gol di Milito e quando Zanetti ha alzato la coppa”.

Manchester City?: “Sappiamo che sono tra i migliori in Europa. Penso che l’Inter debba fare l’Inter, se lo faremo ci potremo togliere delle belle soddisfazioni. Dovremo fare la nostra partita, da Inter. Non penso sia solo l’attacco, siamo una squadra forte e l’abbiamo dimostrato nel percorso. Finora abbiamo pensato a sistemare il campionato, da oggi in poi guarderemo il City e vedremo come farli arrivare”.

Foto: Instagram Dimarco