Dimarco-Sanchez, 2-0 Inter sull’Empoli: +14 sul Milan

L’Inter batte l’Empoli 2-0, nella gara che chiude la 30a agiornata di Serie A, turno pasquale del campionato. Gara non facile per gli uomini di Inzaghi, che approcciano bene, trovando la rete del vantaggio con Dimarco dopo 5 minuti, poi però l’Inter è calata alla distanza nel primo tempo, con l’Empoli bravo ad uscire, senza disunirsi dopo lo svantaggio e trovando anche alcune occasioni, non nitide, ma potenziali per pareggiare. Inter che ha avuto la chance del 2-0 con Bastoni che ha colpito il palo.

Nella ripresa, l’Inter prova a trovare subito il 2-0, ma non riesce a trovare palle gol clamorose, tranne qualche tiro dalla distanza, che non crea problemi all’Empoli.

I toscani provano a ripartire quando possano e restano in partita fino alla fine. Inzaghi toglie Lautaro, inserendo Sanchez, che chiude la gara al minuto 81′. Azione sulla destra di Dumfries, buca Thuram, ma arriva Sanchez che trova il 2-0. Nel finale gestione dell’Inter che chiude senza problemi la gara.

I nerazzurri tornano a vincere dopo il pareggio con il Napoli, portandosi a 79 punti, a +14 sul Milan. Per l’Empoli quarta sconfitta di fila, ma la squadra ha dimostrato di essere viva.

