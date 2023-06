Dimarco risponde ai complimenti di Roberto Carlos: “Lo ringrazio tantissimo, lui uno dei più forti di sempre”

Esprime la sua gioia anche ai microfoni di Sky Federico Dimarco per la vittoria sull’Olanda. Ha segnato ed è stato nominato migliore in campo. Le sue parole: “Siamo contenti, ci sono tanti giovani forti in Italia. Oggi l’abbiamo dimostrato contro un avversario non facile, che al Mondiale è arrivato lontano. Per il momento è l’anno più importante della mia carriera” L’emittente poi gli ha riportato i complimenti di Roberto Carlos per come interpreta il ruolo, e ne ha sollecitato una risposta: “Lo ringrazio tantissimo, è bello ricevere complimenti da uno dei terzini più forti di sempre”.

Fonte Foto: Twitter personale Dimarco