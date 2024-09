Dimarco risponde a Pulisic: è 1-1 all’intervallo del derby

Gran bel derby della Madonnina quello che ha visto chiudersi poco fa i primi 45 minuti. Un derby di grande agonismo e giocate tecniche, molto equilibrato.

Parte bene il Milan, che con Pulisic si mette da solo, spaventando la difesa nerazzurra dopo pochi secondi. Al 10′, azione analoga, dialogo con Morata, che lancia l’americano che scatta verso Sommer e lo batte per il vantaggio del Milan. Proteste nerazzurre per un presunto controllo con il braccio di Pulisic ma il gol è regolare. L’Inter sembra accusare un po’ il colpo, ma poi esce alla distanza. Prima Lautaro con un destro al volo, spaventa Maignan. Al 27′, il Toro si mette in versione assist. Grande azione di Lautaro che serve l’accorrente Dimarco che calcia un diagonale strepitoso e batte Maignan per l’1-1.

Il Milan arretra un po’, l’Inter acquisisce coraggio e al 41′ ha la grande chance con Thuram che si gira e calcia, ma il connazionale Maignan con un grande intervento salva. E’ 1-1 a San Siro al 45′.

Foto: Instagram Inter