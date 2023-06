Dimarco: “Resta la delusione. Ma ce la siamo giocata alla pari con una squadra costruita per vincere la Champions”

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “Resta tanta delusione perché ce la siamo giocata alla pari col Manchester City. Dispiace aver perso la partita più importante. Non dimentichiamoci che la squadra di Guardiola è stata costruita per vincere la Champions, la palla purtroppo non è entrata… Dispiace, dispiace veramente aver perso questa finale. Per quello che ha fatto l’Inter quest’anno in Champions, questa finale deve essere un punto di partenza e non un punto d’arrivo”.

Foto: Instagram Inter