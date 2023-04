Dimarco: “Possiamo riscrivere la storia. Milan? Ci penseremo, prima ci sono campionato e Coppa Italia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’esterno nerazzurro, Federico Dimarco, ha così parlato dopo la qualificazione dei nerazzurri alla semifinale di Champions League: “Siamo veramente felici, l’Inter era da tantissimi anni che non arrivava in semifinale e adesso che ci siamo ci manca uno step per arrivare fino in fondo. Il segreto? Dentro di noi c’è un fattore. Capita poche volte di arrivare in fondo alla Champions, abbiamo l’occasione di riscrivere la storia”.

Infine, sul derby di Milano: “Prima pensiamo a campionato e Coppa Italia, poi ci penseremo”.

Foto: Instagram Dimarco