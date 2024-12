Dimarco: “Pensiamo a una partita alla volta. Non abbiamo obiettivi a lungo termine”

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, autore dell’1-0 contro il Parma, ha parlato a Dazn a fine gara.

Queste le sue parole: “Partita difficile fin dall’inizio. Siamo partiti bene e abbiamo sicuramente meritato di vincere la gara. Nel 2018, avevo segnato contro l’Inter: mi spiace aver segnato proprio contro il Parma, squadra a cui sono legato e città che ha dato i natali a mia figlia”.

Sul nuovo Mondiale per Club: “Noi dobbiamo pensare per forza partita per partita. Sarebbe un errore andare oltre per obiettivi a lungo termine”.

Foto: sito Inter