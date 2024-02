Dimarco: “Non ho mai giocato in una squadra così dominante. Record dei 102 punti della Juve? Pensiamo a una gara alla volta”

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato a Inter Tv dopo la vittoria di ieri sull’Atalanta.

Queste le sue parole: “Il record dei 102 punti della Juve? Pensiamo partita per partita, non si sa mai quando approcciamo le partite male. Di calcoli ne dobbiamo far pochi”.

Hai mai giocato in una squadra così dominante? “No, questa Inter è veramente bella da giocare. C’è un bel clima, stiamo andando bene e dobbiamo continuare”.

La dedica ad Inzaghi? “Il mister mi ha detto di partire così laterale e la palla mi è arrivata lì”.

Sei partito troppo prima: non avevi fiducia in Lautaro sul rigore? “Ho sempre fiducia nei compagni, ma quando parla il mister accade sempre qualcosa e l’ho voluto ascoltare”.

Si percepisce davvero un bel clima. “Stiamo bene, ci divertiamo e questa consapevolezza di essere così squadra l’abbiamo raggiunta dopo la finale di Champions”.

Foto: twitter Inter