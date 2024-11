Dimarco: Non c’è bisogno di parlare di turnover, nell’Inter ci sono tanti giocatori forti, chi va in campo dovrà fare una gran partita”

Federico Dimarco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Lipsia.

Sulla gara di domani: “La Champions è una delle competizioni più belle che ci sono, dà grandi stimoli. Domani bisognerà fare una grande partita: abbiamo affrontato avversari di livello e conquistato dieci punti, domani bisognerà farne altri tre per avvicinarci al nostro obiettivo”.

A che punto è questa Inter?: “La scorsa annata è stata incredibile, ma bisogna metterla da parte. Quest’anno siamo partiti bene, a novembre siamo a meno uno dalla vetta e abbiamo conquistato dieci punti in Champions League. Mancano quattro partite e siamo vicini al superamento del turno. Non penso ci siano stati cali fisiologici, abbiamo giocato tante gare e ci sta qualche pareggio, qualche sconfitta. Certo se sei l’Inter fa rumore. Noi dobbiamo continuare a lavorare così e sono sicuro ci toglieremo delle soddisfazioni”.

In cosa vorresti migliorare: “Tutte le chance che creo sono date dal lavoro di squadra, io cerco sempre di mettere gli attaccanti nella posizione migliore. Tutto avviene grazie al lavoro di squadra e del mister”.

Sul turnover massiccio: “Nell’Inter non c’è bisogno di parlare di turnover, siamo tanti giocatori forti e l’abbiamo dimostrato in tutte le competizioni. Chi va in campo domani deve fare una grande partite”.

Foto: dimarco sito inter