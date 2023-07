Dimarco: “L’ultima stagione è stata la più bella della mia carriera”

Intervenuto sul canale You Tube SoccerKing, Federico Dimarco ha commentato la scorsa stagione dell’Inter:”L’ultima è stata una delle stagioni più importanti e belle della mia carriera, abbiamo vinto due trofei come Coppa Italia e Supercoppa italiana e raggiunto risultati importantissimi in Champions League anche se abbiamo perso la finale, ma siamo felici di aver reso orgogliosi la società e i tifosi”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo perso tanti giocatori forti e di esperienza, però allo stesso tempo sono arrivati ragazzi più giovani e di grande prospettiva che hanno già giocato partite importanti, come Frattesi, Thuram e Bisseck oltre a un giocatore più esperto come Cuadrado che ha giocato una finale di Champions”.

Foto: Instagram Inter