Dimarco-Lukaku, l’Inter cala il bis in casa della Roma (2-0). E aggancia la Juve al terzo posto

L’Inter cala il bis all’Olimpico contro la Roma e si riprende il quarto posto: 2-0, decidono le reti – una per tempo – di Dimarco e Lukaku. Partono forte i giallorossi, ma il tiro di Pellegrini finisce di poco fuori la porta difesa da Onana. Al 17′ ci riprova il capitano della Roma ma la sua conclusione sorvola la traversa dopo le deviazioni di Bastoni, prima, e Onana, poi. Al 33′, però, arriva il vantaggio dei nerazzurri firmato da Dimarco: intuzione di Brozovic che trova Dumfries. Cross basso lungo che attraversa l’area e tap-in dell’esterno sinistro. Immediata la risposta dei giallorossi: Ibanez svetta su una punizione a favore e incorna verso Onana. Palla alta sopra la traversa. Finale di primo tempo nervoso, con la partita spezzettata per le interruzioni dovute ai numerosi falli. Nella ripresa troppi errori in fase di impostazione della Roma, così l’Inter non rischia nulla e prova anche a cercare il raddoppio: un tiro di Dimarco viene deviato e finisce in calcio d’angolo. Al 57′ arriva il primo squillo della ripresa con Ibanez che, dopo un flipper in area di rigore, si ritrova la palla tra i piedi e calcia verso la porta. Ma Onana tocca con la punta delle dita il pallone che poi va sul fondo. Cresce la Roma, Mourinho mette Dybala al 72′ in cerca del pareggio. Al 74′, però, arriva il raddoppio dell’Inter: Ibanez regala il pallone a Lautaro, che deve solo passarlo a Lukaku per il raddoppio. Disastro difensivo dei giallorossi. Il tecnico giallorosso mette anche Abraham, All’86’ l’Inter sfiora anche la rete del 3-0, ma è la traversa a fermare il tentativo di Lautaro. Nel ribaltamento di fronte è la Roma ad avere l’occasione per accorciare le distanze con Camara, ma il centrocampista spreca tutto calciando alto. In pieno recupero sfiora, di nuovo, il gol la Roma con il calcio di punizione di Lorenzo Pellegrini che ha trovato solo l’esterno della rete. Termina così 0-2 all’Olimpico, l’Inter sale a quota 63 punti e agganciano – momentaneamente – la Juve al terzo posto. La Roma, invece, resta ferma a quota 58 punti al settimo posto.

Foto: Instagram Inter