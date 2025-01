Dimarco: “Lautaro è un attaccante forte. Con Barella e Bastoni amici da sempre”

Federico Dimarco, difensore dell’Inter, ha parlato in un format di Dazn dove si è raccontato.

Queste le sue parole: “Vincere la Champions è un obiettivo? Me lo volete far dire a tutti i costi. Non lo dico”.

Cosa saresti disposto a fare pur di vincere la Champions? “Ci devo pensare”.

Compagni di classe. Bastoni? “Siamo stati insieme a Parma e poi ci siamo ritrovati all’Inter con Conte. Lui ha avuto la forza e la possibilità di giocare subito nell’Inter con i giusti meriti. Ci siamo sempre divertiti e ora scherziamo anche in campo con la sintonia che abbiamo”.

Barella? “La prima volta che ci siamo conosciuti abbiamo fatto l’U15 insieme e siamo rimasti sempre in contatto, anche quando lui era a Cagliari. Ora è bellissimo”.

Lautaro Martinez? “Innanzitutto parliamo di un attaccante fortissimo. Deve capire che anche se ha dei momenti no rimane sempre forte, non si deve intestardire. Sa che alle sue spalle ha una squadra che lo sostiene sempre e è un giocatore che secondo me ha preso più responsabilità con la fascia di capitano”.

Foto: sito Inter