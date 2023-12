Dimarco: “Juve? Pensiamo a noi stessi. Se guardiamo troppo gli altri, rischiamo di perdere punti”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria per 4-0 sull’Udinese, l’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha così parlato: “Dobbiamo pensare a noi stessi, guardiamo le partite degli altri, ma non ci pensiamo troppo: altrimenti rischieremmo di perdere punti e non va bene. Mister Inzaghi ormai quindi lo chiamate ‘Demone da Piacenza’? Nono, solo mister (ride ndr). Cosa c’è di differente rispetto a due anni fa? Pensi a quello che non è stato? Non è stata facile la botta di due anni fa, ma il passato è passato ormai ora pensiamo al presente e guardiamo avanti. Stiamo bene e dobbiamo continuare così”

Foto: Instagram Inter