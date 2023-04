Dimarco: “Gol più importante? Speriamo il prossimo. Pensiamo una gara alla volta e ci toglieremo soddisfazioni”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, l’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus: “Abbiamo fatto un’ottima partita. Era quello che volevamo e ci siamo riusciti con una bella vittoria. Più importante questo gol o quello in Supercoppa? Speriamo il prossimo”.

Poi ha proseguito parlando della prossima sfida di campionato contro la Lazio: “Sarà una partita difficile, come tutte da qui alla fine. Dobbiamo pensare una gara alla volta: così facendo, ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Infine: “Se ci siamo ritrovati? Direi di sì. Abbiamo passato il turno in Champions e conquistato la finale di Coppa Italia: dobbiamo continuare così. Non ci sono segreti. In questo gruppo tutti lottano per la maglia e per dimostrare quello che valgono”.

Foto: Instagram Roc Nation