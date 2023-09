Dimarco: “Dopo l’1-0 abbiamo smesso di giocare”

Federico Dimarco, ha parlato a Rai Sport dopo la gara pareggiata con la Macedonia.

Queste le sue parole: “Dopo il gol a inizio ripresa abbiamo smesso di giocare e in queste gare quando smetti di giocare bastano poche occasioni per riaprirle. A loro è bastata una punizione. Ora contro l’Ucraina dobbiamo giocare da Italia e conquistare i tre punti, per me giocare a San Siro significa tanto e vincere con l’Ucraina è importante per il nostro futuro. Se giochiamo come nel primo tempo, controllando il gioco, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Non dobbiamo commettere degli errori come nel secondo tempo, con l’Ucraina bisogna vincere”.

Foto: Instagram Inter